5月17日、GLION ARENA KOBEで「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」FINAL GAME2が行われ、神戸ストークス（第1シード）が109－93で福島ファイヤーボンズ（第3シード）に勝利し、“開幕イヤー”の2016－17シーズン以来2度目となるB2プレーオフ優勝を果たした。 試合序盤から互いに点を取り合う展開となるなか、神戸はヨーリ・チャイルズが第1クォ