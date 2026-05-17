福岡県糸島市で開かれた「SkyRKBレディスクラシック」で、岡山市出身の桑木志帆選手が優勝しました。 桑木選手は、2位のウーチャイェン選手に1打差で最終ホールに。 ウーチャイェン選手がバーディパットを外した後、桑木選手は優勝がかかったパーパットを慎重に決め、2シーズンぶりツアー4勝目を手にしました。