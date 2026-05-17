sumikaが、9月から12月にかけて全国ツアー『sumika Live Tour 2026「Flügel Letter」』を開催する。 （関連：SixTONES×マキシマムザ亮君、Snow Man 深澤×sumika 片岡、TOMORROW X TOGETHER×Eve……意外な楽曲提供の魅力） 本ツアーは、9月24日の大阪 Zepp Osaka Baysideを皮切りに各地Zeppをまわり、12月12日、13日の東京ガーデンシアターまで全16公演を開催する。 チケットは、sumikaの