俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は17日に第19話「過去からの刺客」が放送される。3日の放送で市による衝撃の長政介錯で幕を閉じ、前週から家老に出世し城持ち大名となった「羽柴筑前守秀吉」と、兄とともに羽柴姓となった「小一郎長秀」による新章に突入。早速、長浜城で行われた“特殊な選抜試験”を石井さんが描く。前回の第18話は「羽柴兄弟！」。秀吉（池松壮亮）は織田家