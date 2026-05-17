◇プロ野球セ・リーグ 巨人 1-0 DeNA（17日、東京ドーム）巨人がわずか1点のリードを守り切り、完封勝利。これで勢い止まらぬ6連勝としました。この日の先発マウンドにあがったのはドラフト1位ルーキー・竹丸和幸投手。初回からヒットや四球でランナーを背負うも、後続を併殺打に取るなどで無失点に抑えます。すると、すぐさま打線が奮起。対する先発・石田裕太郎投手の前に、先頭・平山功太選手がヒットで出塁すると、1アウトから