◇パ・リーグオリックス2─3ロッテ（2026年5月17日ZOZOマリン）オリックスが今季初の4連敗、同2度目の同一カード3連敗を喫して2位に転落した。試合前まで直近6試合で4度の完封負けを喫していた打線は、この日も前日に続いて初回2死満塁の好機を逃すと、2回も1死一、三塁の好機で中川と西川が凡退。3回に太田の中堅左への3号ソロで先制するも、結果的にロッテ先発・広池の前に7回までこの1点のみに抑えられた。2点を追う8