◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 3-2 オリックス（17日、ZOZOマリン）最下位ロッテとの3連戦に臨んでいた首位オリックス。痛恨の3連敗を喫しました。3戦目の先発マウンドにあがったのは曽谷龍平投手。初回の先頭に四球を与えるも後続を抑え、2回には3塁にランナーを背負うも得点を許しません。そんな中、粘投を援護すべく打線も奮起。3回には太田椋選手のソロホームランで先制します。しかし6回には、死球とヒットで2アウト1、3塁のピ