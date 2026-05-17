岐阜県民栄誉大賞を受賞し、江崎禎英知事（左）と写真に納まる村瀬心椛選手＝17日午後、岐阜市岐阜県は17日、ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックのスノーボード女子ビッグエアで金、スロープスタイルで銅メダルを獲得した岐阜市出身の村瀬心椛選手（21）に県民栄誉大賞を贈った。村瀬選手は「4年後は金メダルを二つ取る。自分が納得する滑りをしたい」と、フランスのアルプス地域で開かれる2030年大会への意気込みを語