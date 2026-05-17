ＪＲ東海は、長野―名古屋駅間を結ぶ中央線特急「しなの」に新型車両「３８５系」を導入する。１２日には量産先行車（８両編成）が愛知県春日井市で報道陣に公開された。「アルプスを翔（か）ける爽風（そうふう）」をイメージした外観と色鮮やかな内装が特徴で、デッキでは伝統工芸品の展示を楽しめる。カーブの乗り心地を向上させる新たな制御技術も搭載した。２０２９年度をめどに導入される。（金沢ひなた）現行の「３８３