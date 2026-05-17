サッカーW杯北中米大会に臨む日本代表に選出されたDF長友佑都(39＝FC東京)が17日、都内で会見に登壇した。会見には、妻で女優の平愛梨(41)、4人の愛息の家族がサプライズ登場。夫に花束を手渡し、快挙を祝福した。子供たちが着用していたTシャツには「ほぼ父の遺伝子」の文字が並んでおり、家族の絆の深さを伺わせた。長友は日本代表として単独最多、アジア人初となるW杯5大会連続選出を決めた。3月の水戸戦で右太腿を負傷し