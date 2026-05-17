◇MLB ドジャース 15-2 エンゼルス (日本時間17日、エンゼル・スタジアム)ドジャースは試合後半の大量得点で4連勝。8回に飛び出した大谷翔平選手の“幻のランニングホームラン”に、ムーキー・ベッツ選手は試合後に感嘆の様子を見せました。大谷選手は8回表にライト線へタイムリー3ベースを放つと、相手守備陣の中継プレーが乱れる間に一気にホームイン。ランニングホームランかとも思われましたが、記録は3ベースとなりました。こ