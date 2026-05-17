レースクイーン（レースアンバサダー）でグラビアアイドルの新田妃奈（26）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。撮影会の水着ショットを投稿した。「来てくれてありがとう今年初のプール撮影会大阪でした」とつづり、衝撃的デザインの白いハイレグビキニ水着ショットを公開した。トップスからバストがあふれ出そうな姿で「真夏でしたでも楽しかったよーんファンの方に買ってもらったアイス美味しかったなぁ、暑すぎ