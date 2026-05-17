Image: Shutterstock 2025年2月25日の記事を編集して再掲載しています。ひとつの発見が壮大なスケールの異なる可能性を提示する。だから科学はやめらんない。科学者たちがまた興味深い発見をしたようです。太平洋の海底から採取されたサンプルを調べたところ、異常なレベルのベリリウム10（宇宙線が大気と反応して生成される放射性同位体）を検出。これはただの偶然じゃなく、地球の歴史に刻