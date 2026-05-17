女子プロレス「スターダム」１７日後楽園大会アーティスト・オブ・スターダム選手権は、王者組の極悪軍「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の小波（２９）＆吏南（１９）＆フキゲンです★が、挑戦者組「ＳＴＡＲＳ（スターズ）」の羽南（２１）＆飯田沙耶（２８）＆向後桃を下しＶ４に成功した。４月横浜大会では小波が羽南に敗れワンダー王座を失冠するなど両軍は抗争を深めている。試合はやはりヘイトが、介入攻撃の嵐でリングは