ライルズが9秒95で優勝陸上のセイコーゴールデングランプリは17日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で行われ、男子100メートルはノア・ライルズ（米国）が9秒95（追い風0.6メートル）で優勝した。スタートで出遅れながら10秒を切る貫禄のレース。日本勢のトップは10秒15で4位の桐生祥秀（日本生命）だった。桐生は2024年パリ五輪王者、ライルズの隣の6レーンで駆けた。仕切り直しとなったスタート。リアクションタイム0