クレイケアブランド「CLAYGE（クレージュ）」が、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とのコラボレーション限定デザイン商品を、5月8日（金）から数量限定で発売している。「CLAYGE」からシナモロールの限定デザインアイテムが数量限定で発売中パッケージに、シナモロールが看板犬として活躍するカフェと雲が広がる大空のイメージがデザインされたヘアケア・スキンケアアイテムが、合計4種類登場している。「シャンプ