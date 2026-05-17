通勤にも穿けるボトムスを買い足したいけれど、出費は抑えたい。そんなミドル世代におすすめしたいのは、【GU（ジーユー）】でゲットできる2,000円台のきれいめパンツ。美シルエットとストレッチ性をあわせ持ち、きちんと見え & 楽ちんが叶いそう。おしゃれさんの着こなしも参考にしてみて。 通勤の相棒にしたいきれいめワイドパンツ 【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込） ウエストにタックを