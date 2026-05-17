猫とのキスで注意したい病気 1.猫ひっかき病 猫ひっかき病の原因となるバルトネラという菌は、猫の唾液にも含まれています。そのため猫にひっかかれなくても、顔をなめられたり口が触れたりすることで感染する可能性も否定できません。 主な症状としてリンパ節の腫れや発熱が挙げられますが、猫自身には症状が出ないことが多いため、飼い主さんが気づかないうちに感染してしまうケースが散見されます。