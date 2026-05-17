自称芸術家だという妹の夫は、横柄な態度で家族を困らせていました。そんなある日、母がついにキレて──。筆者の知人から聞いたお話を紹介します。 妹の夫は芸術家 私は40代の主婦です。 私の妹と義弟は学生結婚。家庭を築いてから20年以上経っていました。 そんな義弟は、自称“芸術家”。 美術関連の仕事をしているようですが、どんな仕事をしているのかは、はっきりとわかりません。妹いわく、収入もほとんどないよう