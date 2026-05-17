イメージ 気象庁によりますと、岡山・香川のすべての観測地点で今年最高気温を記録しました。 岡山では午後2時ごろに32.3度、高松では午後3時前に31.3度となりました。高松は今年初の「真夏日」でした。 高梁で34.0度を記録し、岡山・香川で最も暑くなりました。