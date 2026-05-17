◆パ・リーグロッテ―オリックス（１７日・ＺＯＺＯマリン）ロッテのネフタリ・ソト内野手（３７）が「７番・ＤＨ」でスタメン出場。１点ビハインドの６回２死一、三塁でオリックス先発左腕の曽谷から左翼席に３号逆転３ランを放った。４月１日の日本ハム戦（エスコン）以来の一発で、先発して今季初勝利を狙う広池を援護。「広池もいい投球をしているし、チームも逆転することができて良かった。前の打席、チャンス（４回１