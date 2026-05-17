◆パ・リーグロッテ３―２オリックス（１７日・ＺＯＺＯマリン）ロッテが逆転勝ちして、昨年９月以来の４連勝を飾った。先発した広池は７回７安打１失点で今季初勝利。初回２死満塁、２回１死一、三塁のピンチを無失点で切り抜けたが３回１死、太田に先制ソロを浴びた。３回以降は追加点を許さずに、援護を待った。すると６回、キャプテンのソトが意地を見せた。２死一、三塁でオリックス先発左腕の曽谷から左翼席に３号逆