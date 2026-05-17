俳優・水上恒司が主演する日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）において、ヴィランとして本作に君臨する最狂の犯罪集団、福士蒼汰演じる村田蓮司と、オム・ギジュン演じるキム・フンの“圧倒的バイオレンスシーン”を詰め込んだキャラクター紹介映像が解禁となった。【動画】福士蒼汰＆オム・ギジュン、大暴れ！“犯罪集団”キャラ紹介映像本作の役作りのために、約15kgの増量に挑み、そのパンプアップした