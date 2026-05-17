クマ17日午前7時15分ごろ、北海道士別市多寄町の河川敷付近で、遭遇したクマに襲われたと市内の男性（78）から110番があった。男性が抵抗するとクマはその場を去り、けがはなかった。士別署によると、男性が山菜採り中、茂みで四つんばいになった体長約1.5メートルのクマを目撃。大声を上げると覆いかぶさってきたが、振り上げた右手がクマの鼻に当たると、茂みに戻っていったという。現場は付近の住宅から約1キロ。署が注意