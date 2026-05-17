◇パ・リーグソフトバンク5│1楽天（2026年5月17日楽天モバイル最強パーク）楽天の藤井聖投手（29）が6回5安打2失点の粘投も今季初黒星を喫した。初回先頭の正木に左前打を浴び、2死三塁から栗原に先制の12号2ランを被弾。「カウント（2│0）も悪かったんで、ちょっと取りに行ったスライダーだったんですけど、今の栗原じゃ、あれは逃してくれない。でも納得して選択した球。自分の実力よりもクリの実力が勝った」と脱