手作りカッパが似合いすぎてしまった豆柴の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で3万6000回再生を突破し、「幼稚園児のお遊戯会ｗｗ」「素晴らしい」「愛情ブランドですねぇ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：雨の日、散歩に行くため『犬に手作りカッパを着せた』結果→思った以上に『似合っている光景』】 即席カッパが似合いすぎ♡ TikTokアカウント「mamesibano