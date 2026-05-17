今年は開幕から守備が崩壊しているアメリカ・MLSのインテル・マイアミだが、その守備陣を得点力で必死にサポートしているのがFWリオネル・メッシだ。メッシは立ち上がりから好調で、前節のシンシナティ戦では2ゴールを記録。チームは3失点を喫しながら、5-3で何とか撃ち合いを制している。その前のトロントFC戦も2点を奪われたが、メッシのゴールもあって4-2で勝利。スマートな戦いぶりではないが、やはりメッシの存在は大きい。今