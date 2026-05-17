果たしてレアル・マドリードでFWキリアン・ムバッペとヴィニシウス・ジュニオールの連携は完成するのか。昨季に続いて今季も厳しいシーズンとなり、まだ2人の連携が完成したとは言えない状況だ。両者とも実力はワールドクラスであり、機能すれば驚異の攻撃陣となるはず。ただ、相性というものもある。スペイン『MARCA』によると、クラブOBであるプレドラグ・ミヤトビッチ氏はどちらかを売却する決断も必要かもしれないと来季へ変化