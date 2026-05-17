開幕まで残り1か月を切った2026W杯。アメリカ、カナダ、メキシコの共同開催で、開幕戦はメキシコ対南アフリカのカードが予定されている。日本も出場を決めており、15日にメンバー発表があった。負傷の三笘薫は選外、中盤では守田英正もメンバーから外れている。『THE Sun』によると、そんなW杯では元イングランド代表のカイル・ウォーカーがコラムニストとして同メディアに記事を寄稿するという。ウォーカーは大会期間中、『THE Su