日本代表DF伊藤洋輝が所属するバイエルンは今シーズン、28勝5分1敗、122ゴールという圧巻の強さを見せつけて、ブンデスリーガ2連覇を達成した。そんなバイエルンはすでに夏の移籍市場での動きが注目されており、ニューカッスルに所属するイングランド代表FWアンソニー・ゴードンとの関係が噂されている。同選手との個人合意は間近で、移籍金は7500万ポンドにもなると報じられている。しかし、『Football Italia』によると、バイエ