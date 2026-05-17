FAカップ決勝、チェルシー対マンチェスター・シティの一戦が行われた。前半序盤はシティがボールを保持する展開となるが、思うように攻め込めず。逆に前半の後半にはチェルシーに勢いが生まれ、ジェイムズ・トラフォードが守るシティゴールを脅かした。その状況の中、ハーフタイムで手を打ったのはシティ。オマル・マルムシュを下げ、10番ラヤン・チェルキをピッチに送り出した。この交代で流れを完全に引き戻せたわけではないが、