プレミアリーグのチェルシーが新監督の招へいに近づいている。『The Athletic』によると、レアル・マドリードを離れてフリーとなっているシャビ・アロンソがチェルシーの新監督となるようだ。すでにロンドンを訪れており、4年契約にサインしたという。チェルシーはレヴァークーゼン時代からスペイン人指揮官を高く評価しており、交渉のタイミングを探っていた。今季のチェルシーはエンツォ・マレスカ、リアム・ロシニアーと2人の指