◆全日本プロレス「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】（１７日、大田区・ＥＢＡＲＡＷＡＶＥアリーナおおた）全日本プロレスは１７日、大田区・ＥＢＡＲＡＷＡＶＥアリーナおおたで「チャンピオン・カーニバル２０２６」【優勝決定戦】を開催した。第５試合の６人タッグマッチで右眼窩底骨折で４・１９梅田大会から欠場していた斉藤ジュンが復帰。ミスター斉藤”土井成樹、セニョール斉藤と組んで綾部