◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手が１７日、９回のマウンドに上がり、今季初の３連投となった。３日連続での３連投は中日時代の２４年以来で、巨人移籍後は初。ドラフト１位左腕の先発・竹丸が６回無失点と好投。その後７回は田中瑛、８回が大勢と、いずれも無失点で守護神につないだ。マルティネスは、１５、１６日の同カードでもそれぞれ９回に登板しており、こ