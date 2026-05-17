飛鳥宮跡＝奈良県明日香村日本が世界文化遺産登録を目指して国連教育科学文化機関（ユネスコ）に推薦した「飛鳥・藤原の宮都」（奈良県）について、ユネスコ諮問機関が6月上旬までに事前評価結果を勧告する。勧告に基づき、7月19日〜29日に韓国・釜山で開かれる世界遺産委員会で審査され、登録の可否が正式決定する見通しだ。勧告は「登録」と「不登録」のほか、推薦国に追加情報を求める「情報照会」、推薦書の再提出を求める