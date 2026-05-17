閉山中の富士山で遭難が相次いでいる問題で、山梨県の長崎知事は１５日、「防災ヘリの救助の有料化も含め、無謀な登山の防止策について秋頃には方向性を出したい」との考えを明らかにした。県では現在、静岡県側とも連携し、防災ヘリによる遭難者の救助の有料化などについて検討を進めているが、原則無償で行われる県警などのヘリによる救助との兼ね合いや、対象とすべき山や時期の選定といった課題が山積している。この日の