5月17日、京都競馬場で行われた12R・4歳上2勝クラス（芝1400m）は、田山旺佑騎乗の7番人気、ビップジーニー（牡5・栗東・松下武士）が勝利した。アタマ差の2着にリアライズ（牡6・栗東・石橋守）、3着にインブロリオ（牝4・栗東・吉村圭司）が入った。勝ちタイムは1:19.9（良）。1番人気で吉村誠之助騎乗、ホウオウトランプ（牡5・栗東・池江泰寿）は11着敗退、2番人気で高杉吏麒騎乗、タガノアンファン（牡4・栗東・石坂公一