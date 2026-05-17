【新華社ウルムチ5月17日】中国新疆ウイグル自治区クズルス・キルギス自治州阿克陶（アクト）県の克州氷川公園にある阿依拉尼什雪山で15日、雪崩が発生した。無人地域のため負傷者や物的損害はなく、安全が確保されているという。（記者/郭燕）