１５日、湖南省南県の沿湖路に設けられた長卓でザリガニ料理を味わう人々。（益陽＝新華社記者／陳思汗）【新華社益陽5月17日】中国湖南省益陽市南県で15日、ザリガニ料理を楽しむ「千人ザリガニ宴」が開かれた。会場ではザリガニ料理フェアや音楽イベントなども催され、多くの来場者でにぎわった。南県では、水田でコメ栽培とザリガニ養殖を組み合わせる「稲・ザリガニ総合養殖」が盛んで、養殖面積は4万ヘクタールを超えてい