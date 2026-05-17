◇大相撲夏場所8日目（2026年5月17日両国国技館）東前頭15枚目の翔猿（34＝追手風）は人気業師の宇良（33＝木瀬部屋）を取り直しの末に下し、7勝目を挙げた。最初の一番では宇良の突進で土俵の外へ吹っ飛ばされた。宇良の足が返るのが早いとして、軍配は翔猿に上がったが、物言いがつき、同体で取り直しに。取り直しの一番では、押し合いから相手が引いたところにつけいり、最後は力強く押し出した。これで5日目から4連