モデルで俳優の大原優乃さんが5月16日、インスタグラムを更新し、沖縄でのドライブの様子を公開しました。 【写真を見る】【 大原優乃 】沖縄でレンタカードライブ「相変わらずドライブ好きです」サングラス姿の運転席ショットやビーチでの笑顔に絶賛の声大原さんは「お仕事で沖縄へ」と投稿。撮影の休日に、マネージャーとレンタカーを借り、雨の中をドライブしたことを報告しました。「相変わらずドライブ好きです」