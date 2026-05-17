中日に快勝し、声援に応えるヤクルト・松本健＝バンテリンドームヤクルトが快勝で貯金を10とした。松本健は制球が良く、7回4安打1失点で5勝目。打線は二回に古賀のスクイズで先制し、四回は古賀、長岡の適時打などで4点を加えた。中日の高橋宏は5回5安打5失点で5敗目を喫した。2回、先制スクイズを決めた古賀（左）を迎えるヤクルト・池山監督＝バンテリンドーム5回5失点で5敗目を喫した中日・高橋宏＝バンテリンドーム