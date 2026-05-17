俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜後10：15）がこのほどクランクアップし、公式レポートが到着した。【写真】ドラマ『エラー』クランクアップ畑芽育＆志田未来が感動的な2ショット同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせる