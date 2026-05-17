テレビ朝日の田中萌アナウンサー（34）が17日、自身のインスタグラムを更新し、「ノースリデビュー」ショットを公開した。東京都心で今年初の真夏日となったことを受け、「ノースリデビューしました」と真っ白のノースリーブトップスに透け感のある白いロングスカートを合わせた涼しげなコーデ姿を投稿。「今日は夏のようですこんなカラッとした夏ならいつでもウェルカムですが」と続けた。フォロワーからは「めっちゃ似