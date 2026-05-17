言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、フライパンで手早く仕上げる調理法、成績評価の基準となる数値、そして麺類のトッピングとしても愛される食べ物という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ー□□んげ□□んヒント：肉や野菜を少量の油で手早