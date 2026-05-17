Snow Manの佐久間大介さんは5月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。Snow Manのリーダー・岩本照さんの誕生日を祝福しました。【写真】佐久間大介、岩本照の33歳誕生日を祝福！「今日はうちの岩本照33歳の誕生日!!」佐久間さんは「今日はうちの岩本照33歳の誕生日!!!!!!!!! 誕生日おめでとーーーーーー！！！！！ 抱きしめなきゃ！！！！！！！！！」とつづり、1枚の写真を投稿。同日33歳の誕生日を迎えた、ダブルピースポーズのSno