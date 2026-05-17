Image: miss.cabul / Shutterstock.com あなたが20年で一番聴いたアーティストは？Spotifyは毎年年末に「あなた専用のSpotifyのまとめ」という一年の振り返り機能をリリースするのですが、今回は20周年を記念して、Spotifyは「Spotify 20: Your Party of the Year(s)」をリリース。ユーザーがSpotifyでの自分の履歴すべてを振り変えることができる体験になっています。どんなまとめ？年末の