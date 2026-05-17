元モーニング娘。で４人の母であるタレント・市井紗耶香（４２）が１５日、ブログを更新。アイドル時代を彷彿とさせるショートヘアに“変身”したことを報告した。「パツっとボブ→ショートにあ〜スッキリした♡」と美容室での自撮りショットを投稿。４２歳とは思えないフレッシュな姿に、ＳＮＳには「とってもステキでお似合いです紗耶香さんは首が細くて長いからショートヘアが映えますね」「可愛いね」「お似合