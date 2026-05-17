俳優の由美かおる（７５）が１７日、大阪市の第七藝術劇場で、同所で先行上映中の映画「小春日和〜ＩｎｄｉａｎＳｕｍｍｅｒ〜」（２９日公開）の舞台あいさつに登壇した。４８年ぶりの映画出演となった由美は「２２、２３歳の頃の『同棲時代』以来？」と、１９７３年の出演作を挙げるほどレアすぎる映画の舞台あいさつ登場。ピンクのスーツ姿で現れると、観客からひときわ大きな拍手を浴びた。初のおばあちゃん役に「チャ