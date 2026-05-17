「中日１−５ヤクルト」（１７日、バンテリンドーム）ヤクルトが快勝しカード勝ち越し。首位を守り、貯金１０は今季最多タイ。松本健は７回４安打１失点でリーグトップに並ぶ５勝目を挙げた。打線は二回１死一、三塁で古賀の投前スクイズで先制。四回は古賀の右前適時打や長岡の中前２点打などで一挙４点を加えた。